6月13日正午すぎ、遊佐町で倉庫や農機具などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。13日午後0時半ごろ、遊佐町豊岡の池田昭（70）さんの「蔵から煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。駆け付けた消防が消火に当たり、火は午後2時50分に鎮火しましたが、コメなどが入った倉庫と農機具や乗用車の車庫を兼ねた木造2階建ての建物が全焼しました。また、倉庫内にあったコンバインなどの農機具が焼けました