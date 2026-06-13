◇交流戦ヤクルト1―8ソフトバンク（2026年6月13日みずほペイペイD）「4番・右翼」で出場したヤクルト・塩見泰隆外野手（33）が2回の第1打席で先制の2号ソロを放つも、直後の守備から交代した。試合後、池山監督は「腰の張り」と説明し「あのベース一周する姿が物語っている。でも本人はそんなに重い症状じゃないというところなんだけど、明日どうなっているかちょっと確認しないと。今のところは何とも言えません」と話