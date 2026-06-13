タレントのJOY（41）が13日までに自身のインスタグラムを更新。20年以上前のギャル男時代の写真を公開し、注目を集めている。「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑」と書き出し、ギャル男時代の写真を投稿。「20年以上前のmen's egg時代」と説明した。「髪型、ベロアの派手シャツ、右手の謎の装備、なんなのよ」と自身の装いにツッコミを入れつつ、「この時代のギャル＆ギャル男の皆さん元気ですか？笑」と呼びかけた。フ