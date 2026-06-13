13日、中国福建省アモイで開かれた海峡フォーラム（共同）【アモイ共同】中国政府などが主催する台湾との交流イベント「海峡フォーラム」が13日、福建省アモイで開かれた。中国共産党序列4位の王滬寧・人民政治協商会議（政協）主席は演説で「台湾独立勢力の分裂行為や外部勢力の干渉に断固反対する」と述べ、独立派と見なす台湾の頼清徳政権や米国をけん制した。王氏は「両岸（中台）の同胞はいずれも中国人だ」と強調し、交