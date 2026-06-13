◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス-阪神(13日、京セラドーム)阪神の畠世周投手が緊急降板となりました。1点リードの7回から2番手としてマウンドに上がった畠投手は先頭に内野安打を許すと、送りバントとセンターフライで2アウト、西川龍馬選手にはフォアボールを与え1塁2塁とされます。ここで4番・太田椋選手を迎えると2ボールからストライクを奪ったところで右手を気にするそぶりを見せ、トレーナーをマウンドに呼ぶとベンチへ下