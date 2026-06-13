女優の釈由美子（48）が13日までにインスタグラムを更新。48歳の誕生日を迎えたことを報告した。釈は「6月12日。本日は息子の10歳の誕生日です」と報告し、「成人年齢が18歳に引き下げられましたが、20歳の成人式までは、ちょうど半分のハーフ成人バースデーという節目の記念すべき誕生日でした」と明かした。10年を振り返り、「あっという間に、もうこんなに大きくなって嬉しい反面、寂しくもあり複雑な親心です」と吐露。続けて