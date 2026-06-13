◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)ドジャース・佐々木朗希投手がメジャー移籍後ワーストの5回途中7失点で今季4敗目。試合後、自らの登板を振り返りました。7回無失点の前回登板から中6日のこの日は、4回までソロホームランの1点のみに抑えます。しかし1点リードの5回、先頭に四球を与えてから3連打で逆転を許し、さらに押し出しで4点目を失い降板。後続も打たれたため佐々木投手にさらに失