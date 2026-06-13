Hey！Say！JUMP薮宏太（36）が13日、都内のパルテノン多摩で、主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（14日開幕、同所など）の公開ゲネプロと初日前会見に臨んだ。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちたジョセフの人生を全編楽曲で描く。4ぶりの再演で、薮は22年の初演に続いて主人公のジョセフ役を務める。「4年前に、必ずこれは再演すべき作品だと思って