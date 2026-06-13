新潟市で行われている青年会議所の国際会議「ＡＳＰＡＣ新潟大会」。国際交流などを目的に多彩なイベントも開かれています。13日、抹茶や茶菓子を味わい日本文化に触れる外国人たち。〈会議の参加者〉「とてもおいしいすごく好きです」ＡＳＰＡＣ新潟大会を記念した特別な茶席です。県内初開催となる青年会議所の国際会議「ＡＳＰＡＣ」。アジア・太平洋地域から約５０か国、８０００人を超える若手経営者らが新潟市を訪れています