様々な事情で親と暮らすことができない子どもたちを養育する「里親制度」について知ってもらおうと秋田市でイベントが行われました。13日秋田市の文化創造館で行われたイベント「＆TOMONY」は、県の里親支援センターTOMONYが今回初めて開いたものです。ステージイベントには、ご当地ヒーローの超人ネイガーなど県内で活躍するタレントが登場。クイズ形式で、里親制度について楽しく学びました。会場