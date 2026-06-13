閉店したお寿司屋さんの前で見つけた、思わぬ“掘り出し物”。「ご自由にお持ちください」と置かれていたのは、尺2寸の大きな寿司桶でした。【動画】猫たちの寿司桶の正しい使い方猫は狭い場所や丸い器に入るのが好きなことも多く、鍋にすっぽり収まる“猫鍋”のように、寿司桶でもくつろいでくれるのではないか。そんな期待を胸に持ち帰ったところ、待っていたのは予想とは少し違う、けれど何とも愛らしい光景でした。動画に登場