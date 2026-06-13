小さな親切の心を育てようとさまざまな活動を行っている百五銀行の「小さな親切」の会が12日、三重県津市にある藤堂高虎ゆかりの津城跡で清掃活動を行いました。全国で活動を行っている「小さな親切」運動のクリーン作戦に合わせて開催されたもので、百五銀行では全ての職員が会員となっています。12日の清掃活動には、丸之内本部棟の職員を中心に約300人が参加したほか、百五銀行の山粼計会長もほうきを使って丁寧に枯草な