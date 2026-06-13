縦型ショートドラマ「エスドラ」の第2弾として、timelesz・佐藤勝利さん主演のホラー×ファンタジー作品『すべての美しいモンスター』の配信がスタートしました。「エスドラ」は、STARTO ENTERTAINMENTが“SPECIAL”な“SHORTドラマ”を制作するプロジェクトで、2026年4月からサービスを開始。第1弾作品として、DOMOTO・堂本光一さん主演の『記憶買収人』を配信しています。 「エスドラ」の作品は、公式YouTubeチャンネルで全話無