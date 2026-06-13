三重県は、長引く物価高騰の影響を強く受けている低所得のひとり親世帯に対し、子ども1人当たり2万円相当のデジタル商品券などを交付する事業を実施します。対象となるのは、県内在住の今年2月分の児童扶養手当を受給した約1万1500世帯で、10日から申請手続きの案内書が対象世帯に郵送されています。この事業の財源は、国の交付金を活用し、県独自の施策として展開されるもので、県によりますと、同様の支援は過去にも実施されてい