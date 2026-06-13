全国各地でクマの被害が相次ぐ中、11日、三重県紀宝町で2件のクマの目撃情報があり、県は12日、熊野市、紀宝町、御浜町にクマアラート注意報を発表しました。県によりますと、11日、紀宝町鮒田でミツバチの巣箱を荒らしている「クマらしき動物を見た」という目撃情報が2件寄せられました。けが人など人への被害はありませんでした。2件の目撃情報を受け、県は熊野市と紀宝町、御浜町に6月12日から8月11日まで、クマへの注意を呼び