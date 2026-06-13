Moon Star Export、積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」を発表Moon Star Exportは、積載型のキャンピングキャビン「INFINITY 01」を2026年６月５日に発表しました。Moon Star Exportは人気の軽キャンピングカー「HAPPY１」シリーズとカムロードベースの「Discovery」に加え、「INFINITY01」を新たにラインアップに追加します。【画像】超カッコいい！ これが「豪華な車中泊空間」です！ 画像で見るトラックに積載した