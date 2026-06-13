カタログ通販の「フェリシモ」は、6月10日（水）から、EXPO2025公式ライセンス商品として“ミャクミャク"の新作アイテムを販売中だ。【写真】アクキー、マスキングテープ、ワインも登場！ミャクミャク商品の新作一覧■絵本の印象的なシーンを抽出今回発売されたのは、絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の世界から飛び出したシリーズをはじめとする、バラエティに富んだラインナップ。たとえば、絵本の