情報処理や簿記など商業を学ぶ高校生たちが、日頃の勉強の成果を競い合いました。 県高校商業競技大会は商業を学ぶ高校生のレベルアップを目的に全国大会の予選も兼ねて毎年開催されているものです。１３日は、県内３つの会場で簿記やワープロ、情報処理の３種目が行われました。 このうち前橋商業高校で行われた情報処理競技には、県内３つの商業高校から５つのチームが出場しました。情報処理競技はコンピュ