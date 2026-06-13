高齢者の体力づくりや介護予防などを行うサークル活動が渋川市内で開かれ、参加者が楽しみながら体を動かしました。 この活動は高齢者の健康や居場所づくりを行い、元気に過ごしてもらおうと渋川市の健康づくりサークル「渋川えみの会パワーウォーキング」が毎週開催しているものです。 えみの会には、７０歳から９１歳までの会員約７０人が所属していて、１３日は、約２０人が参加しました。１３日は