サッカーのインターハイ県予選の決勝が１３日、前橋市内で行われ、全国切符をかけ、前橋育英と健大高崎が激突しました。 決勝へ勝ち進んだのは、大会連覇を目指す黄色と黒の前橋育英と県大会初優勝を目指す青のユニフォーム、健大高崎です。先に試合を動かしたのは健大でした。 前半３２分、コーナーキックからファーサイドで待つ４番・才田。頭で押し込み、健大が先制ゴールを奪い