最悪の場合に死者約１万８０００人とされる首都直下地震について政府は今後１０年間で被害を「半減以上」とする目標を決定しました。 今後３０年以内に７０％の確率で起きるとされる首都直下地震について政府は最新の被害想定で最悪の場合死者約１万８０００人、全壊など建物の被害が約４０万棟にのぼるとしています。 この想定について政府は１３日、今後１０年間でそれぞれ「半減以上」とする目標を決定しました。「おおむね