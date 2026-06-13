来年５月の任期満了に伴う桐生市長選挙に、県議会議員の井田泰彦さんが立候補の意向を示しました。 これは１３日、井田泰彦さんが自身のＳＮＳで明らかにしたものです。投稿では、「決意表明」と題し、「桐生の未来に責任を持つため、挑戦する決断をいたしました」などと書かれています。 井田さんは４８歳で、参議院議員の秘書や桐生市議会議員を経て、２０１５年の県議選で初当選し現在３期目です。県議会では無所属議員でつ