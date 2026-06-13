前橋市内の自動車販売店で安全・安心をテーマにしたイベントが開かれ、親子連れでにぎわいました。 このイベントは犯罪や交通事故のない安全・安心な地域社会づくりに貢献しようと、ホンダカーズ群馬が県警などと協力して開いたものです。会場にはパトカーや白バイの乗車体験ができるブースが設けられ、子どもたちはバイクや車に乗って写真を取ったり乗り心地を確かめたりして楽しんでいました。 また