現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループD第１節で、パラグアイ代表がアメリカと対戦。１−４の完敗を喫した。ホスト国相手に序盤から苦戦を強いられたパラグアイは、開始７分にオウンゴールで先制点を献上。31分と45＋５分にもゴールを許して前半で３点のビハインドを負う。反撃に出る後半、73分にマウリシオが左足のシュートを流し込んで１点を返すも、その後はゴールを奪えず。逆に90＋８分にダメ押し弾