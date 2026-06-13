◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 16-6 ロッテ(13日、ZOZOマリン)ここまで6連敗中だったDeNA。ロッテとの2戦目は中盤までの打線の奮起で一気に突き放し勝利しました。対するロッテの先発は田中晴也投手。初回には佐野恵太選手のタイムリーで幸先良く先制すると、ゴロの間にも得点を追加します。さらに2回には打者一巡の大暴れ。蝦名達夫選手がタイムリーを放つと、牧秀悟選手が3ラン。さらに勝又温史選手にもプロ初ホームランとなる3ラ