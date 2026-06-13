熊本市で、バックで暴走してきた飲酒運転の車に女性がはねられ、死亡した事件からまもなく2年。現場近くで13日未明に飲酒検問が行われました。2024年6月15日、熊本市中央区細工町で、飲酒運転の車がバックで時速70キロ以上で走行して歩道に乗り上げ、歩道にいた2人をはね、当時27歳の女性が亡くなりました。事件からまもなく2年となる13日、午前0時からおよそ3時間、警察が現場の近くで飲酒検問を行いました。警察によりますと、酒