熊本と阿蘇を結ぶJR九州の観光列車、特急「あそぼーい！」が、運行開始から15年を迎え、13日に記念式典が開かれました。特急「あそぼーい！」は、2011年6月に運行を開始した、熊本駅と宮地駅を結ぶ観光列車で、家族連れや観光客など多くの人に親しまれ、2025年度までに約57万人が利用しました。 乗客「かわいい」「かっこよかった」「初めて乗ったけど、すごくかっこよくて感動しました」「あそぼーい！」