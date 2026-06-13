◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神の畠世周投手（32）が緊急降板した。1点優勢の7回に2番手で登板。2死一、二塁のピンチで太田と対峙し2ボールからの3球目を投じた後にベンチに向かって右手を挙げて異常訴えた。右手を気にする仕草を見せて、治療のためベンチへ下がったが藤川監督が交代を告げた。3番手には木下がマウンドに上がり、フルカウントから太田を空振り三振に仕留めてピンチを脱し