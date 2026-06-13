岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第９話が１２日に放送された。次回が最終回。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相が語られた。事件からしばらくして真実を知ったと主張する辛島金属工場の妻で山岳写真家・辛島ふみ（仙道敦子）が語ったと