準決勝の東北福祉大戦で、8者連続を含む15三振を奪い好投した慶大・渡辺和＝神宮全日本大学野球選手権第5日は13日、神宮球場で準決勝が行われ、5年ぶり5度目の優勝を目指す慶大（東京六大学）と1972年大会以来54年ぶり3度目の大学日本一を狙う関大（関西学生）が決勝に進んだ。慶大は前回王者の東北福祉大（仙台六大学）を5―2で破った。左腕渡辺和が八回途中1安打1失点の好投。大会記録に並ぶ8者連続を含む15三振を奪った。