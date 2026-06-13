◇交流戦日本ハム・古林睿煬―中日・涌井（エスコンフィールド北海道）楽天・藤井―広島・岡本（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・ワイナンス―巨人・井上（ベルーナドーム）ロッテ・ロング―DeNA・尾形（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・九里―阪神・西勇（京セラドーム大阪）ソフトバンク・アルメンタ―ヤクルト・奥川（みずほペイペイドーム）