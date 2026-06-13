公明党沖縄県本部は、県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）で、自民党が全面支援する方針の古謝玄太・前那覇市副市長（４２）に推薦を出す方向で調整に入った。公明県本部内には、自主投票とする案も一時浮上したが、態度を明確にするべきだと判断した。複数の関係者が１２日、明らかにした。公明は政権与党だった直近２回の知事選で、現職の玉城デニー知事（６６）の対抗馬に党本部推薦を出し、玉城氏と戦った。自民