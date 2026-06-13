「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子準決勝が行われた。２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、北海道銀行に６−１０で敗れ、２年連続の日本一は届かなかった。スキップ吉村紗也香（３４）は今後へ「少しお休みできたら」としつつ、去就については「今この場では明確に応えられないのが正直なところ」と話すにとどめた。優勝した昨年２月の日本選手権（横浜）から、９月の五輪日本代