優勝を果たし、大会関係者と記念撮影に納まる前田（右から２人目）＝川奈ホテルゴルフコース女子ゴルフの「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」が１０〜１３日、静岡県川奈ホテルゴルフコースで行われ、通算１アンダーの前田陽子が優勝を飾った。同カップは日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）主催のレジェンズ（シニア）ツアー唯一の公式戦。明治安田生命保険が生涯スポーツとしてゴルフの普及に取り組