芥川賞作家で、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が１３日、東京・高輪のＢＵＮＫＩＴＳＵＴＯＫＹＯで初の共著「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ刊）の発売記念トークショーとサイン会を行い、サッカーファンとして北中米ワールドカップ（Ｗ杯）への思いを語った。報道陣の取材に応じると、交際相手の前で感情を出せない不器用さについて聞かれ「サッカーでも、彼女と見てたら冷静なフリをしてしまってるかもしれない。分析的に