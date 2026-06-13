俳優の町田啓太が公開したオフショットが反響を呼んでいる。日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜日夜９時放送）で主演を務めている町田は１３日に自身のインスタグラムを更新し、「今夜 最終回２１：００〜是非ご覧くださいみんな最高です!!!!」と呼びかけた町田は、様々な色の絵の具で塗られた半袖シャツを身にまとい、子どもたちに囲まれ満面の笑顔を見せるショットなど複数のオフショットをアッ
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