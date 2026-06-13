◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―１６ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）今季ワーストの６連敗中だったＤｅＮＡが、計１９安打１６得点の猛攻で６月５日のソフトバンク戦（横浜）以来の交流戦５勝目をあげた。初回に佐野恵太外野手の適時二塁打などで２点を先取すると、２回には牧秀悟内野手の５号３ラン、勝又温史外野手のプロ初アーチとなる１号３ランなど、打者１２人で一挙８点を追加。４回にも蝦名達夫外野