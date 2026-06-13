◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）７回からマウンドに上がった阪神・畠世周投手が途中降板した。何らかのアクシデントがあったと見られる。７回２死一、二塁、４番・太田への３球目を投げた後に、右手を気にする様子を見せた。すぐに手を上げてコーチ陣を呼ぶと、ベンチに戻って治療を受けた。その後、畠に代わって木下が登板し、無失点で切り抜けた。