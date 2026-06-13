◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）６回で途中交代した広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は右手首を痛め、病院へ向かった。大学時代を過ごした仙台で４試合ぶりにスタメン出場したが、３打席連続で空振り三振。６回の守備からベンチに下がっていた。試合後、新井監督は「手首（を痛めた）ということなので。検査待ちかな」と説明した。