◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）桑木志帆（大和ハウス工業）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１７アンダーで単独首位を守った。後続に３打の差をつけ、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目に王手をかけた。時差ぼけの残る体から、暑さがパワーを奪っていった。氷のうを体に当てながら、第３ラウン