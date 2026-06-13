元プロ野球選手の元木大介さんが輪島市内でイベントを開催し、訪れた人たちが交流を楽しみました。このイベントは、元プロ野球選手の元木大介さんが理事長を務めるNPO法人が企画したもので、金沢市出身の元プロ野球選手、北村拓己さんらも参加し、トークショーなどが行われました。会場では元木さんの現役時代の背番号2をかたどった二色丼も振る舞われ、訪れた人たちは、交流を楽しんでいました。■元木大介さん「みん