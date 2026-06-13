運慶快慶の流れをくむ京都の仏師が手がけた木彫りの仏像を一堂に集めた展覧会が金沢市内の百貨店で開かれています。金沢では6年ぶりの開催となる「松本明慶工房 仏像彫刻展」。会場の金沢エムザには京都を拠点に活動する大仏師・松本明慶さんの工房が制作した阿弥陀如来や不動明王などの仏像およそ280点が展示・販売されています。■松本明慶工房三代 松本宗観さん「復興していくために若い人の活躍だったりこれからの世代がという