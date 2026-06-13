◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―１６ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）勝率５割で臨んだロッテは今季ワーストの１６失点で大敗を喫して、４月３日以来となる貯金生活はならなかった。先発した田中が大乱調。初回に佐野の左中間適時二塁打などで２点を先制されると、２回には蝦名の適時打や牧の３ランなどで失点。結局、自己最短の１回１／３、自己ワーストタイの７失点でＫＯされて５敗目を喫した。今季初登板