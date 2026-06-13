元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が10日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【なぜ、、】交流戦でセリーグが苦戦する理由。」に出演。セ・リーグが日本生命セ・パ交流戦において、なかなかパ・リーグに勝てない構造的な理由を指摘した。赤星憲広氏○セ・リーグが交流戦でパ・リーグに勝てない理由を赤星憲広氏が指摘今季もパ・リーグがセ・リーグを圧倒する展開となっている交流戦。動