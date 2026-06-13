災害が起きた時の迅速な避難所運営につなげようとデジタルを活用した避難所入所訓練が行われました。穴水町の公民館で行われたのは県などが開発した外出促進アプリ「のとピッと」を使った避難所への入所訓練です。二次元コードを読み取るだけで受付が完了する仕組みで、自治体が瞬時に避難者の情報を把握することで迅速な避難所の運営につなげます。13日は従来の手書きによる受付やのとピッとを使ったデジタルでの入所など4