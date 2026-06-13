モデルでタレントの藤田ニコル（２８）が１２日に自身の「Ｘ」を更新。産後のトレーニングについて語った。「Ｘ」を更新したニコルはジムでの様子を投稿。「久しぶりにトレーニングを再開．．．ほぼ一年ぶりのトレーニング。ずっと１０代から週２でトレーニングしてきてた私は娘に見守られながらビクビク再開笑」と明かした。さらに「産後からまだそんなにたっていないのでまずはインナーマッスルのトレーニングから！」と動画