◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）サマースプリント第１戦、函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭で争われ、横山武史騎手騎乗で１番人気のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は３着。中団から追い込むも届かず、重賞初勝利はならなかった。デビュー３戦目の小倉２歳Ｓで４着など早い時期から重賞戦線で活躍。シルクロードＳ、オーシャンＳ