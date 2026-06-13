M!LKの「好きすぎて滅！」が、MUSIC AWARDS JAPAN 2026(MAJ2026)の「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」J-Pop部門を受賞したことが13日、発表された。演歌・歌謡曲部門では、水森かおりの「大阪恋しずく」が受賞。“カラオケで最も歌われた楽曲”を表彰する同賞で、M!LKはランキング変動の中でも最後まで勢いを保った。M!LK同賞は、エクシングと第一興商が共同展開する特別賞。J-Pop部門と演