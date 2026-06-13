◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の準決勝が行われ、北海道銀行が昨年覇者でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスに１０―６で勝利し、１４日の決勝進出を果たした。直近２大会連続で決勝に勝ち上がるも、優勝にはあと一歩届かず。今年こそは悲願の初優勝を狙う。有利な後攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）をブランクとすると第２Ｅで２点を先制。直後に追いつかれるも、