【香川県高校総体】13日、バスケットボール女子の決勝で、高松南が高松中央に77対56で勝ち優勝。インターハイ出場を決めました。 4年ぶり4回目の優勝を目指す高松南が三好や川口菜々の3ポイントなどで序盤から試合を優位に進めます。また1年生の川口萌々はスピードあふれるプレーで17得点。高松南は7人の選手が合わせて15本の３ポイントシュートを決め、1965年以来の優勝を目指す高松中央を振